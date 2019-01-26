بالفيديو| ريم البارودي: "أحمد سعد مسترنيش ومكرهتوش"

كانت الفنانة ريم البارودي ضيفة الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامجها "قُطعوا الرجالة"، المُذاع عبر قناة "النهار" الفضائية، مساء أمس، وأوضحت خلال اللقاء العديد من الأسرار والخبايا المتعلقة بعلاقتها السابقة مع الفنان أحمد سعد.

وأكدت "ريم" أنها من الشخصيات التي لا تشعر بالندم في أي علاقة فشلت بها، مشيرة إلى أنها لا تشغلها إمكانيات الرجل المادية، متابعة: "الرجولة هي سلاح الرجل، لازم الراجل يكون بيعرف يتعامل مع الست إزاي وإزاي يكبرها"، بالإضافة لكونها لاتحب الرجل الوسيم للغاية مضيفة: "مش بحب نوعية توم كروز دي".

وعن علاقتها بالفنان أحمد سعد قالت إن كلاهما كان يتمتع بشخصية عصبية: عمري ما عرفت أخبي عصبيتي"، واستكملت: "طريقة الصلح بتتغير من يوم للتاني من خلال أغنية كونه مطرب، أو هدية خلال عيد ميلادي".

وأضافت: "أنا شخصية واضحة وصريحة جدًا، واللي في قلبي بيبان للناس، وبداري حزني عشان مش عايزة أصعب على حد، أنا بخاف من الموت جدًا، ومش بخاف من أي حد ولا أي حاجة غير ربنا، بخاف من الموت أخاف أقابل ربنا وأنا مش مستعده".

وأردفت أنها تعرضت للخيانة من طليقها أحمد سعد، وكانت تسامحه، لأنها "نزوة"، قائلة: "كل الناس متخانة، لكن مبيحبوش يفتحوا الجرح، ويطلع شكلهم مش حلو، أنا مستحيش ومتكسفش".

وعن إشاعة زواجها عرفيًا، نفت مؤكدة أنه كان زواجًا رسميًا وبعد مرور سنة على طلاقه من زوجته الأولى، وأن حياتهم مرت وفقًا للمعتاد بين الناس من خطوبة وزواج، مستكملة: "الناس كلها كانت شايفة تفاصيل العلاقة عنده على فيسبوك، ومش مطلوب مني أقول لكل الناس على حياتي الشخصية".

وأستطردت: "عمري ماكنت على علاقة معاه أثناء زواجه بأم أولاده، وزعلت في الأول لما اتكتب كما تدين تدان.. أحمد شخص كثير الشكوى معرفش شوفت فيه ايه، عمري محسيت بطعم الخطوبة ولا الحب والصداقة معاه، لأن هو عنده ظروف بتلخبطله دماغه".

ولفتت: "حسيت بكل الأحاسيس اللي أي واحدة بتحس بيها، لكن أنا أكتر، أنا كنت على فضيحة كبيرة على نطاق الوطن العربي، البيوت بيبقى فيها ستر لكنه مسترنيش، مدنيش مهلة وفرصة".

"مكرهتوش بس مبحبوش"، بتلك العبارة عبرت عما بداخلها لزوجها السابق قائلةً: "أنا معرفش إحساس الكره في حياتي، يعني ربنا يسعده ويبعده، وده أصعب، لأنه بيمثل حالة اللاشيء، عادي يعني".

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