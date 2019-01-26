بعد واقعة "طفل البلكونة".. نصائح وطرق لفتح "باب الشقة" عند ضياع المفتاح

بعد تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي أمس فيديو مصور لسيدة تدفع طفلا من "شباك" إحدى الشقق بالدور الثالث لشرفة الشقة المجاورة، تقدم لك "هن" مجموعه من الأفكار التي تساعدك في فتح شقتك الخاصة عند نسيان أو ضياع المفتاح كالتالي:

1- من الممكن استخدام كارت قديم ATM، أو ورقة أشاعة مقواة، وسحب الباب عليك وإدخالها مكان "اللسان"، وذلك في حالة قفل الباب فقط، دون "تكات".

2- يمكن أخذ نسخة من المفتاح برسمها على ورق شفاف والاحتفاظ بها في مكان بمحفظتك لعمل نسخة منه في مثل ذلك الوقت.

3- يمكن استخدام شريط لاصق عريض، وتثبيته على مكان المفتاح وأخذ الشكل والذهاب لصانع المفاتيح لعمل واحد مماثل.

4- استخدام "سلكة سميكة" سهله الطي، وإدخالها فوق مكان المفتاح بمقدار 10 سنتيمتر، وتحريكها للداخل حتى أن يتم فتح الباب.

5- اللجوء لنجار أو صانع مفاتيح لمساعدتك في فتح الباب.

وهناك بعض النصائح التي تساعد على التغلب على تلك المشكلة كالتالي:

1- ترك نسخه من المفاتيح بالمحفظة.

2- ترك نسخه مع أحد الأشخاص القريبون كالوالدة أو أحد الأصدقاء.

3- يمكن وضع المفتاح بسلسلة في رقبتك للتأكد من عدم خلعها.

- وضع المفتاح في مكان أمين بجوار باب الشقة من الخارج، مثل "أصيص الزرع"، أو فوق "برواز" الشقة، أو بداخل "بيت النور" المحاط به.

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