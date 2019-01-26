والد «طفل البلكونة» لـ«الوطن»: «معرفتش تجيب نجار علشان معهاش غير 10 جنيه»

داخل منزل بسيط خال من الأثاث، يقف والد "أسامة" الشهير بـ"طفل البلكونة" في ذهول، نجله الأوسط "ياسين"، كأنه حائط صد وماوى آمن من صدمات الحياة، وبجوارهما شقيقتيه الصغيرتان تبكيان، متسائلتان "أمي راحت فين؟.. وحشتني"، داعين لعودتها بعد القبض عليها نتيجة تداول مقطع فيديو يوثق محاولتها استخدام نجلها الأكبر "أسامة" في القفز من النافذة لفتح باب المنزل.

"مراتي غلطت.. بس هي عمرها ما تقصد الأذية لابنها، دي روحها فيهم".. عبارات تلقائية حاول بها والد "طفل البلكونة" تبرئة زوجته بها، راويًا لـ"الوطن" تفاصيل الواقعة، التي بدأت بضياع "مفتاح الشقة" من "أسامة"، لتحاول كسر الباب دون جدوى، حينها فكرت في استخدام نجلها في القفز من نافذة السلم حتى "البلكونة" لفتح الباب، وبعدما فشلت لجأت لأحد الجيران لفتح المنزل، لعجزها عن إحضار نجار، لأنها لم تملك في جيبها سوى 10 جنيهات، حصلية بيعها للخضروات بمنطقة حدائق أكتوبر.

لم يعرف والد "طفل البلكونة" بالواقعة إلا في تمام الساعة الثانية فجرًا، عندما أخبرته زوجته بالقبض عليها، نظرًا لتواجده في محافظته "الفيوم" لمتابعة نتيجة إجرائه عملية استئصال دوالي من الرئة، ليهرول إلى المنزل، محاولًا التواصل معها مرة أخرى، لكن الهاتف كان مغلقًا "مراتي أول مرة تعمل كدة، هي بسيطة وغلبانة، دي بتشتغل طول النهار علشانا"، مؤكّدًا أنَّه كان سيمعنها من فعل ذلك حال تواجده وقت الواقعة.

أمنية والد "طفل البلكومة" الوحيدة هي عودة زوجته سالمة مرة أخرى "هيا فعلًا غلطت بس مش لدرجة الحبس، لو بإيدي أعاقب اللي صور وفضحها".

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