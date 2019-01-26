"القومي للمرأة" يشيد بشهامة مكوجي البساتين الذي دفع حياته للحفاظ على عرض سيدة

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وجميع عضوات المجلس بـ"شهيد الشهامة" المواطن سيد طه طلبه والذي يبلغ من العمر 28 عام، ويعمل مكوجي بالبساتين وذلك بسبب دورة البطولي في غنقاذ سيدة تعرضت للتحرش الجنسي بمنطقتة مما أدى إلى دفعه حياته الثمن.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي على شهامة وشجاعة المواطن الراحل، مؤكدة أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان وتؤكد بما لايدع مجالا للشك أن قيم الشهامة والنخوة والمروءة التي يشتهر بها المجتمع المصري مازالت قائمة وتنتظر الفرصة للظهور، وتصل إلى حد التضحية بالنفس، مؤكدة أن الفقيد سيد طه رحمه الله سوف يظل نموذج مشرف للشاب المصري الشهم الذى يقدم روحه فداءا للدفاع عن شرف بنات بلده.

ونعى المجلس وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والآسى الفقيد وتقدم بخالص العزاء لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ويطالب المجلس بسرعة محاكمة المتحرش القاتل حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بفتيات وسيدات مصر.

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