بالفيديو| رانيا يوسف ترد على اتهامها بتصوير فيديو مسيء: "بقيت ملطشة"

ردت أمس، الفنانة رانيا يوسف على الشائعات التي طالتها، وقالت إنها مثلت في فيديو إباحي، وذلك عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب.

واتهمت "رانيا" في مداخلتها، موقعا غير رسميا يبث من تركيا، قرر الزج باسمها في عدد من الأخبار، بأنه منبع تلك الشائعات، متابعة: "عشان اسمي ترند، قرروا يكتبوا رانيا يوسف، والمواقع كلها اخدت الخبر من الموقع ده، عشان يعلوا نسبة المشاهدة وأنا وعيالي ندفع التمن".

وأضافت "رانيا" أنها حاولت مشاهدة الفيديو، لكنه لا يعمل، وأوضحت أن بطلة الفيديو الظاهرة من الخارج، ليست رانيا يوسف تماما، مستكملة: "هسجن أي حد يزج بأسمي، الشكل مش أنا لكن في ناس بتحلل وتقول إنه أنا، بقيت ملطشة وكل يوم أصحى على خبر مهبب".

وأكدت أنها ذهبت لمباحث الإنترنت، وتواصلت مع محامي النقابة، واختتمت حديثها: "وأصلا لازم نقفل الموقع ده لأنه مش رسمي، ونحاسبه ونحاسب أي موقع بينقل منه وبينشر الأكاذيب دي".

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