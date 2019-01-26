"أم هاشم" تقيم دعوى طلاق من زوجها: "تعدى عليا بالضرب وتزوج بأخرى"

أقامت "أم هاشم. إ" دعوى طلاق للضرر من زوجها المدعو سمير بمحكمة الأسرة في دمياط لتعرضها للضرب والسب والإهانة وطردها من منزل الزوجية.

وقالت المدعية في دعواها إنها زوجة للمدعى عليه بعقد شرعي مؤرخ بتاريخ 18_10_1996، وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولاتزال في عصمته وطاعته حتى الآن، حيث أن المدعى عليه قد أساء عشرتها بما لا تستطيع معه دوام العشرة بين الزوجين.

وأشارت إلى أنه دأب على سبها وإهانتها، وفوجئت بزواجه من أخرى دون علمها، فضلا عن هجرتها في الفراش.

وتقدمت المدعية لمكتب تسوية النزاعات لحل النزاع وديا إلا أنه لم تتم التسوية لحفظ الطلب لعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال شاهدي المدعية شهدا بقيام الزوج بالتعدي مرارا وتكرارا على زوجته بالضرب والسب والقذف أيضا.

وقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوة للمرافعة، والتي تداولت بالجلسات وفيها مثل طرفي التداعي حيث حجزت المحكمة الدعوى ليصدر فيها الحكم.

وقضت المحكمة بتطليق المدعية من زوجها طلقة بائنة للضرر، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ 75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

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