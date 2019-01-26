"اكستنشن" يصيب سيدة بالعمى.. التصف بين جفونها وخرج بواسطة "ملقاط"

تشاجرت سيدة نيجيرية، ذات الـ37عامًا مع شقيقتها، وضربتها بقطعة من الزجاج في وجهها، ووصلت بالقرب من عينها والتصق الشعر الصطناعي "الاكستنشن" بين جفونها.
وعلق بقرنيتها مما استدعى الأمر للذهاب إلى الطبيب وأعطاها مخدرا، ليقوم بسحب شريط الشعر من عينها، بحسب ماذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
بواسطة الملقاط، تمكن الطبيب من سحب الشريط، ثم خيّط جروح الجفن، ولكن لسوء الحظ لم تتمكن السيدة من الرؤية مجددًا وأُصيبت بالعمى، بالرغم من أن معظم مقلة العين كان سليمًا.
وأوضح الطبيب عدم قدرته على تحديد كيف التصق الشعر الاصطناعي بالجرح، لكن يبدو أنه كان على المنطقة المصابة وقت الطعن بالزجاج المكسور.
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