مجموعةُ "الهُوت كوتور" من أرماني بريفيه لربيع 2019.. تكريمٌ لآسيا بفن "الآرت...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصلتْ دعواتُ عرض الهوت كوتور لأرماني بريفيه من جورجيو أرماني في حقيبةٍ من الساتان تحتوي على ثلاث قوارير من عطره الجديد Laque كدعايةٍ لمجموعة تُشيد بآسيا كما ظهر من خلال طبعات الآرت ديكو.

واستبدل المصمم قصر Palais de Chaillot الفاخر ليُقيم عرضه في مكان حميمي، واختار سلسلة من صالونات التجميل في فندق Hôtel d'Evreux لإقامة عرضه والذي جذب نخبةً من أبرز نجمات هوليوود أبرزهن سيلين ديور وأوما ثورمان وآمبر هيرد وداكوتا فانينغ وجولييت بينوش.

وتماشيًا مع ثيمة عصر الجاز، ارتدت العارضات قبّعات الفلابر المزيّنة بالأهداب المُنمقة بالخرز، والقبعات المخروطية محاطة بطرحة صغيرة شفافة، وقد افتُتح العرض بزوج من بدلات البنطلون باللون الرمادي اللامع مطبعة بطبعة من فن الآرت ديكو، وبخطّ الكتف المستقيم.

وظهرتْ قصةُ الكتف المستقيم القوي في العديد من القطع كسترة وردية ورمادية مقلمة بتقليمات مُتعرّجة، بالإضافة إلى الفساتين المسائية مثل فستان الترتر الأحمر المتلألئ مُنسق مع معطف بلا أزرار بطبعة جلد التمساح اللامعة.

في الواقع، كان اللون القرمزي بظلاله المختلفة طاغيًا على المجموعة، كونه من الألوان الجالبة للحظ الجيد في الثقافة الصينية، وفي أغلب الأحيان يدمجه أرماني مع لون أزرق نابضٍ بالحياة.

وكان الجانب الأكثر إثارةً في المجموعة الواسعة والتي تتضمّن 86 إطلالةً مذهلةً، هي الطريقة التي لعب بها بالأقمشة ذات السطح الأملس لالتقاط الضوء، حيث تضمّنت المجموعةُ سلسلةً من الملابس السوداء المزيّنة بالترتر البرّاق والتي يبدو أنها مُصممة خصيصًا للسجادة الحمراء.