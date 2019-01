مايا هوك تظهر بإطلالة جذَّابة خلال عرض "جورجيو أرماني"

خطفت الفنانة العالمية الشابة مايا هوك، الأضواء خلال حضورها برفقة والدتها النجمة أوما ثورمان، عرض دار الأزياء العالمية "جورجيو أرماني" ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

وتألقت مايا بمعطف فرو طويل باللون الأزرق السماوي، مع قميص أبيض نسقته ببابيون أسود، كما ارتدت بنطلونا عريضا باللون الأزرق وحذاءً مُدببا من الأمام باللون الأسود، وزادت من أناقتها تسريحة شعرها البسيطة، حيث ظهرت بالشعر القصير المموج، أما والدتها النجمة العالمية أوما ثورمان فاختارت اللون الأسود لإطلالتها، واعتمدت تنورة طويلة من قماش الساتان تميزت بطبقاتها الكثيرة مع حزام عريض عند الخصر، وبليزر من المخمل الأسود، بأطراف من القماش اللامع، وجاء أسفله توب باللون الأسود، كما أمسكت بيدها حقيبة كلاتش باللونين الأسود والفضي.

ولفتت الأم وابنتها الأنظار إليهما في الحفلة بسبب الشبه الكبير بينهما، إذ بدت مايا نسخة مُصغرة من والدتها وارثة عنها ملامحها ولون عينيها.

يُذكر أن مايا هوك اختارت أيضا أن تمشي على خطى والدتها في عالم الفن، وشاركت في عدد من الأعمال، أهمها شخصية جور مارش في فيلم Little Women عام 2017، وشاركت في الموسم الثالث من المسلسل الشهير Stranger Things، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood.

