للاسترخاء وعلاج الألم المعدة..تعرف على فوائد البابونج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:
للبابونج العديد من الفوائد الصحية، إذ يعتبر من أفضل الأعشاب التي تساعد على علاج الاسترخاء والتخلص من التوتر والأرق، لذلك نستعرض لكم فوائد البابونج حسب ما جاء في موقع" healthline".
-يعتبر البابونج مضاد حيوي طبيعي فعال، إذ يعمل البابونج على تعزيز المناعة ضد العدوى والالتهابات.
2- توصلت دراسة علمية في جامعة ميريلاند إلى أن شرب البابونج بصفة مستمرة يعالج اضطرابات النوم والقلق، والتوتر النفسي، ويساهم في علاج الاكتئاب، ويساعد على استرخاء عضلات الجسم.
3- يساعد البابونج في علاج الألم المعدة والجهاز الهضمي، وأمراض البرد والأمراض الصدرية.
4- تعتبر البابونج من الأعشاب الفعالة لخفض مستوى السكر في الدم، وزيادة تخزين الجلايكوجين في الكبد، وتثبيط السوربيتول في خلايا الدم الحمراء، ويعمل على حماية خلايا البنكرياس، ويفضل تناول كوب من البابونج بعد تناول الطعام لخفض مستوى السكر.
5- يعمل البابونج على تنشيط عضلة القلب، وعلاج اضطرابات القلب، كما أنه بساعد في تخفيض مستوى الكولسترول في الدم.
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