"طفلي ولد بعيون خضراء وتغير لونها في السادس".. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يولد بعض الأطفال بعيون ملونة، ومع مرور الشهور الأولي وخاصة من السادس إلى التاسع تحديداً يحدث تغير في لون عين الطفل.. فما السبب؟

يرجع السبب في ذلك إلى أن صبغة العين تتشكل بعد مرور ثلاثة أشهر من الولادة، ويثبت لون العين الأساسي بعد مرور ستة أشهر، إذ يجب تعرض الأطفال إلى الضوء وأشعة الشمس لأنها تساعد على تكوين الخلايا الصبغية الملونة للعين، بحسب ما جاء في موقع "allaboutvision"، الطبي المختص.

وحدقة العين التي تحتوي على نسبة عالية من الميلانين تظهر باللون الأسود أو البني، أما في حالة وجود الميلانين بنسبة أقل يؤدي إلى ظهور العيون باللون الرمادي أو البني الفاتح، ولذلك فإن احتواء العين على نسبة قليلة من الميلانين يجعل العين تظهر باللون الأزرق أو الرمادي الفاتح.

وفي العام الأول للطفل يزداد إفراز الميلانين مما يجعل لون العينين يصبح أغمق و في الأغلب يثبت لون العين في الشهر السادس، وقد يثبت لونهما عند بلوغ الطفل عمر السنتين، و لكن توجد عوامل كثيرة تؤثر على لون العينين و منها عوامل بيئية أو تناول بعض الأدوية.

أما عن الأطفال الذين يولدون بعيون لونها أزرق أو رمادي قد يتغير لونها مع الوقت و ذلك بسبب أنهم لم يمكنوا من الحصول على نسبة الميلانين الكافية.