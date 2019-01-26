تعرف على أهم الأسباب التي تمنع خسارة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

في كثير من الأحيان لا تحقق الحمية الغذائية النتائج المرجوة، على الرغم من ممارسة التمارين الرياضية. وهناك أسباب لهذه المشكلة بعضها يرجع إلى العادات، أو تأثيرات العمل. إليك أهم أسباب عدم نجاح محاولات إنقاص الوزن، وفق ما نشره موقع "Webteb".

- المشروبات

إذا كنت تتناول مشروبات غنية بالسعرات الحرارية قد يعيق ذلك محاولات التخسيس. مشروبات الصودا والكولا ومشروبات الطاقة والعصائر المحلاة بالسكر، كلها تحتوي على كمية كبيرة من السعرات.

- تخطي الوجبات

التجويع ليس وسيلة فعّالة في جميع الأحوال للتخسيس. عندما تتخطى إحدى الوجبات سيؤدي الإحساس بالجوع إلى اختيارات غير صحية في الوجبة التالية، وعدم ضبط الشهية. الأفضل أكل عدة وجبات صغيرة ومتوسطة على مدار اليوم بحيث لا تشعر بالامتلاء ولا تشعر بالجوع.

- التوتر والنوم

ضغوط العمل، والتوتر، ونقص النوم توليفة تعمل ضد محاولات إنقاص الوزن. يساعد النوم على ضبط التوازن الهرموني، بينما تؤدي زيادة هرمون التوتر إلى زيادة الشهية. احرص على المشي كل يوم لتخفيف التوتر، وتسهيل النعاس.

- الأكل أمام الشاشة

لا تأكل وأنت تشاهد التلفزيون لأن ذلك يؤدي إلى عدم ضبط حجم الوجبة، ويؤثر سلباً على نوعية الأطعمة التي تختارها والتي تكون دائما غنية بالدهون والكربوهيدرات إذا أكلت وأنت تنظر إلى الشاشة.