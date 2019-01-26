كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:54 صباحاً - اليوم - الرجاء والنجم الساحلي يستهلان مواجهات ربع نهائي كأس زايد

كاس زايد للاندية الابطال

يستضيف فريق الرجاء البيضاوي المغربي نظيره فريق النجم الساحلي التونسي اليوم السبت على استاد مولاي عبدالله في مدينة الرباط المغربية، في أولى مباريات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد أن وضعتهما القرعة في مواجهة بعضهما في هذا الدور.

تأهل فريق الرجاء إلى هذا الدور بعد فوزه على فريق الإسماعيلي المصري في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية بركلات الترجيح (٤-٢)، بعد تعادل الفريقين في لقائي الذهاب والإياب، بينما تأهل فريق النجم الساحلي إلى هذا الدور بعد فوزه على نظيره الوداد المغربي بهدف في مجموع لقائي الذهاب والإياب في دور الـ16 من البطولة.

يذكر أن، الأندية الثمانية المتأهلة إلى دور ربع النهائي من البطولة، هي الهلال والأهلي (السعودية)، الاتحاد السكندري (مصر)، مولودية الجزائر (الجزائر)، المريخ (السودان)، النجم الساحلي (تونس)، الرجاء البيضاوي (المغرب) والوصل (الإمارات).