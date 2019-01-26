انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: عشرات القتلى و300 مفقود.. ماذا يحدث في البرازيل؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 09:45 صباحاً - لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وفُقد نحو 300 آخرين، ليلة السبت، جراء انهيار سدود للمياه الملوثة بنفايات التعدين في جنوب شرقي البرازيل.

وأعلنت السلطات أن انهيار سدود للمياه الملوثة خلّف عشرات القتلى، في حين لا يزال مئات الأشخاص بعداد المفقودين، وفق ما نشره موقع "روسيا اليوم".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عمدة مدينة برومادينيو بولاية ميناس - جرايس قوله إنه عُثر على جثث 50 قتيلاً في مياه الفيضان الناجم عن انهيار 3 سدود بمحيط منجم حديد تابع لشركة "فالي" المتخصصة في التعدين.

وذكرت شبكة "غلوبو" الإخبارية البرازيلية سابقاً، نقلاً عن الإدارة المحلية لخدمة المطافئ المسؤولة عن أعمال الإنقاذ، أن الحادث وقع في ولاية ميناس – جرايس، قرب منجم تابع لشركة "فالي" المتخصصة بأعمال التعدين.

وأوضحت إدارة الشركة أن معظم الضحايا موظفون لديها، مضيفة أن نحو 300 منهم كانوا بالمنطقة لحظة وقوع الكارثة، وأنها لا تعلم عدد الأشخاص الذين قُتلوا أو تضرروا في الحادث.

بدوره، أكد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أنه سيتفقد جوياً المنطقة المنكوبة على متن مروحية، بهدف تقدير حجم الخسائر، إضافة إلى إرسال 3 وزراء فيدراليين إلى المكان، حسبما أفادت "غلوبو".

وأعلنت السلطات المحلية أن فرق إطفاء وإنقاذ أُرسلت إلى مكان الحادث، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.