هل يخلصك عصير القصب من حصوات الكلى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

يقبل كثيرون من مرضى حصوات الكلى على تناول عصير القصب، اعتقادا منهم أنه يساعد على التخلص من الحصوات، كما يتناوله آخرون للوقاية.. فما حقيقة ذلك الاعتقاد وما المشروبات الأفضل للتخلص من الحصوات؟.

حذرت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، من الاعتماد على عصير القصب للتخلص من حصوات الكلى، موضحة أنه يحتوي على كميات مرتفعة من السكر تتسبب في تصلب شرايين الكلى ما يؤدي لإعاقتها عن التخلص من الحصوات، وبالتالي فهو من المشروبات الممنوعة أثناء الإصابة بحصوات الكلى خلافا للشائع.

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