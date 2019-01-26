كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:26 صباحاً - إسكان النواب يكشف الحالات التي يشملها قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالنواب، أن مجلس النواب سيناقش قانون البناء الجديد، والذي يخص قطاعا كبيرا من المواطنين، خلال الأسبوع القادم والتصويت عليه لأخذ القرار النهائي لذلك، موضحًا أن مخالفات البناء الحالية تعد بمثابة ثورة عقارية للمواطنين، ساهموا في انشائها بأموال طائلة بغض النظر عن كونهم مخالفين.

وأضاف "والي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن مخالفات البناء التي سيتم التصالح عليها هي التي لم يتم التعدي فيها على خطوط التنظيم أو حدود الطيران المدني، أو الاعتداء على أراضي أملاك الدولة، وكل من تجاوز مخالفات البناء.

وأوضح، أن غير ذلك ستيم التصالح عليه وفق القانون الجديد الذي سيناقشه المجلس، والتي منها أيضًا المساكن التي أقيمت على أراض زراعية.

وطالب والي، المحافظين أن يكفوا عن هدم العقارات والأبراج لحين صدور القانون.