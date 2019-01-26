انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمم المتحدة: حريق مطاحن الحُدیدة ضربة لـ3.7 ملايين جائع والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 08:18 صباحاً - قالت منظمة الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن الحريق الذي نشب في مطاحن البحر الأحمر بمحافظة الحديدة غربي اليمن، نتيجة سقوط قذائف هاون، "ضربة لملايين الجياع في البلاد".

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، بعد يوم من اشتعال النيران في بعض مطاحن الغلال في الحُديدة، بسبب سقوط قذائف هاون، وفق ما أفادت به تقارير صحيفة يمنية.

وقال البيان: إن "الحريق ألحق أضراراً باثنتين من صوامع القمح، وإنه یجري العمل على تأكید الظروف التي أدت إلى نشوبه"، مضيفاً:."يبدو أنه وقع نتيجة لإطلاق قذائف الهاون".

وأضاف: "لدى برنامج الأغذیة العالمي حالیاً 51 ألف طن متري من القمح مخزنة في مطاحن البحر الأحمر، وهو ربع مخزون القمح في البلد، ما يكفي لإطعام 3.7 ملايين شخص لمدة شهر".

ولفت إلى أن "برنامج الأغذیة العالمي لم يتمكن من الوصول إلى المطاحن منذ سبتمبر 2018، بسبب القتال في الحُديدة"، التي شهدت مؤخراً اتفاقاً يقضى بوقف إطلاق النار.

ونقل البيان عن ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، قولها: "نفقد هذا القمح في وقت صعب للغایة، حیث یعاني أكثر من 20 ملیون شخص یمني، أي ما یقرب من 70% من إجمالي عدد السكان، الجوع".

وقال ستیفن أندرسن، المدیر القطري لبرنامج الأغذیة العالمي: "إننا قلقون للغایة من تضرر بعض مخزونات القمح لدینا في مطاحن البحر الأحمر".

وتابع أندرسن: "یحتاج البرنامج، بشكل عاجل، للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، حتى نتمكن من تقييم مستوى الضرر، والبدء في نقل مخزون القمح غیر المتضرر إلى مناطق تعاني احتياجاً شدیداً".

وفي حين لم تعلن الأمم المتحدة الجهة التي قصفت المطاحن، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري موالٍ للحكومة (لم تسمه)، قوله إن الحوثيين يقفون وراء الاستهداف.

وأضاف أن الاستهداف يهدف إلى منع زيارة كانت مقررة، الجمعة، لهيئة الأمم المتحدة للمطاحن، وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي.