دراسة تكشف النوم في سرير هزاز يعزز الذاكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

خلصت دراسة حديثة أجريت في جامعة جنيف أخيراً، إلى أن النوم في سرير هزاز يساعد على الحصول على نوم عميق ومريح، إضافة إلى تحسين الذاكرة.

وقد طلب الباحثون من 18 شخصاً قضاء ليلة في سرير عادي، وليلة أخرى في سرير هزاز، وأظهرت النتائج بأن النوم في سرير هزاز يكون أسرع بست دقائق من النوم في سرير عادي، ويساهم في عدم الاستيقاظ في الليل، وفق ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أظهرت النتائج بأن الأشخاص الذين خضعوا للدراسة تحسنت ذاكرتهم في اليوم التالي، وتمكنوا من تذكر معظم الكلمات التي طُلب منهم حفظها في اليوم السابق.

ويعتقد الخبراء أن الاهتزاز في السرير يتزامن مع حركة موجات الدماغ التي تتحكم بالنوم. وبحسب الباحث لورنس باير، وهو أحد المشرفين على البحث، فإن من خضعوا للدراسة حصلوا على مزيد من النوم العميق المعروف، وهو أمر بالغ الأهمية لتخزين الذكريات.

وأضاف الدكتور لورنس، بأن الاهتزاز أثناء النوم قد ينشط الجهاز الدهليزي الذي يتحكم بالتوازن، ويفيد موجات الدماغ، إضافة إلى أنه يساهم في علاج الأشخاص الذين يعانون من الأرق وكبار السن الذين يعانون، من مشاكل في النوم.