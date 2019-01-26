نصائح هامة وضرورية لتدريب طفلك على تناول الطعام الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

القاعدة الأولى في اكتساب الصغار لعادات الصحية هي أن الدروس الشفهية لا تحقق نتيجة إلا نادراً. إذن كيف يمكن تدريب الطفل على حب الأطعمة الصحية وسط مغريات الأكلات الجاهزة والحلويات والمشروبات السكرية؟

هذه أهم النصائح والحيل التي تساعدك على التعامل مع الطفل كثير الشكوى من الطعام، وفق ما نشرته صحيفة "ميرور".

- اجتماع العائلة

التئام الأسرة معاً لتناول وجبة أو اثنتين في اليوم، إن لم يكن جميع الوجبات، أحد أسرار اكتساب العادات الغذائية السليمة. يساعد اجتماع العائلة على ضبط مواعيد الوجبات، وتشجيع تناول الخضروات والفواكه، وتأكيد فكرة أن الأكلات الجاهزة ترفيه أسبوعي، وليس عادة يومية.

- تسوق الطعام

من الهام أن يعرف الطفل من أين يأتي الطعام، والحقائق الأخرى المتصلة به. اصطحب طفلك معك لتسوق الخضروات والفواكه والأطعمة الأخرى. زيارة السوبرماركت أو دكان البقالة يمكن أن توسع أفق الصغير بخصوص الطعام، وتحسن تقبله للأكلات خاصة عندما يقوم بتسوق الأشياء بنفسه والتقاط حبات الخضار والفاكهة، وتتبعه رحلتها حتى تُطبخ.

- المشاركة في الطهي

من المؤكد أن الأطفال لديهم استعداد أكثر لتناول الأطعمة التي يشاركون في إعدادها. على الأم أن تترك مجالاً للطفل ليساعدها في إعداد بعض الأطعمة، وتزيين المائدة ليشعر بالرغبة في الجلوس مع أسرته حولها ليأكل.

- طريقة التقديم

في بعض الأحيان يساعد تقديم الأطعمة على هيئة بعض الأشكال، كأن يكون الخبز على شكل نجمة، أو تقطيع الجزر والخيار بطريقة جذابة.

- الجدول

يتقبل بعض الأطفال عمل جدول أسبوعي يتضمن بعض الأطعمة مثل السمك والمعكرونة والخضروات، وغير ذلك، بحيث يسجل الطفل بنفسه ما يفيد بالتزامه بالجدول، على أن يتضمن هذا الجدول أطعمة يحبها، وأخرى لا يتحمس لها كثيرا مثل السمك أو البروكلي أو السبانخ.