كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:58 صباحاً - توفيق عكاشة شريك مخالف: من سيربح المليون أخطر شئ على المجتمع

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإعلام يعد سلاحا ذا حدين، مشيرا إلى أن برنامج "من سيربح المليون" والذي يعود أول ظهور له خلال عام 2006، هو من أكثر البرامج خطورة على المجتمعات، لكونه يعمل على كسر العمل والحلم لجنى الأموال دون عمل من خلال المشاركة في مثل هذه البرامج.

وأضاف خلال برنامجه «مصر اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الهدف من هذه البرامج هو تحطيم المعنويات، وأن يتحول المشاهد لناقم على المجتمع الفقير الذي نعيش فيه، لأن المستهدف من ذلك هو هدم المجتمعات.

وأوضح عكاشة، أن من يحلم بالمشاركة في هذه البرامج لن يصبح مليونيرا بل سيكون "مديونا"، متسائلا: «هيا القناة بتكسب كام؟ علشان تدى واحد كل حلقة مليون؟»، متابعًا: «ده أنا كنت بطلع أيام قناة "الفراعين" أتحايل على الناس علشان تعمل مداخلة على برنامجى، وأقدر أحقق دخل وفلوس للقناة».

وتابع عكاشة إن الهدف من هذه البرامج تدمير روح العمل لدى المشاهد واللعب على أحلام الفقراء، حيث يستهدفون من خلال الإعلام الشباب الذي يعد قوة ضاربة لبناء أي أمة.