كيفية حقن الدهون الذاتية في الجسم.. أستاذ جراحات التجميل يوضح

أوضح الدكتور حسام الكفراوي أستاذ جراحات التجميل في كلية الطب جامعة الإسكندرية، أن عمليات حقن الدهون تهدف لتوزيع الدهون التي تم شفطها من أماكن في الجسم، بعد أن تعقيمها جيدًا وترسيبها مع البلازما المليئه بالصفائح الدموية، لتحقن مرة أخرى في الأماكن النحيفة.

وأضاف الكفراوي، في تصريحات صحفية، يمكن أن يعيد الطبيب حقن الدهون المستخلصة من المريض في الوجه لإخفاء التجاعيد وحب الشباب وعيوب الوجه، فضلا عن ملئ الوجه النحيف، مشيرًا إلى أن الكثير من النساء لا يفضلن حقن أي مواد مالئة مثل الماكرولين والفاريو ديرم، أو وضع دعامات السيليكون أو غيرها من الحشوات، وفي هذا الوقت يلجأن لحقن الدهون الذاتية، والتي ليس لها أي أضرار لرفض الجسم لها، خصوصا أنها رخيصة الثمن وتعطى نفس شكل الثدي الطبيعي، لأن الدهون المحقون فيه طبيعية، وآمنة في الاستخدام.

لافتًا إلى تحتاج هذه العملية إخضاع المريض البنج الكلي، ولكن في بعض الأحيان يحتاج المريض للبنج الموضعي.

واختتم حديثه، أن المريض لا يحتاج لوضع أربطه بعد أن يجري العملية، فقط ينبغي أن يضع بعض الكمادات من الثلج على مكان الجرح، لمنع أي التهابات أو تورمات بعد الحقن.

​