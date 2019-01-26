كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 05:26 صباحاً - إسلام صيام: أنا أهلاوي والزمالك أفضل فريق في الدوري -فيديو

قال اللاعب إسلام صيام، لاعب بتروجيت إن الصفقات التي تعاقد عليها الأهلي خلال الفترة الماضية جاءت في صالحه، وأدت إلى تغيير طريقة وشكل لاعب النادي الأهلي عن ذي قبل.

وأضاف اللاعب إسلام صيام، خلال لقاء له ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية " dmc"، أن انتمائه الكروي للنادي الأهلي قائلا: "أنا أهلاوي".

وأشار إلى أن نادي الزمالك يعد من أفضل الأندية المتواجدة حاليا بالدوري المصري، وأنه أصبح هذا العام من الفرق الكبيرة والمنافسة بقوة، وهذا ظهر بمباراة أمس بين الزمالك وبيراميدز، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين على الرغم من إصابة عدد كبير وطرد أحد لاعبي نادي الزمالك بالمباراة أمس