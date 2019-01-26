ريم البارودي: قطيعة على الرجالة.. و"مش بحب نوعية توم كروز دي"

قالت الفنانة ريم البارودي، إن احتواء الرجل لزوجته أو حبيبته هو الأهم والأساس في أي علاقة.

وأضافت البارودي، خلال استضافتها ببرنامج "قطعوا الرجالة" وتقدمه الإعلامية راغدة شلهوب ويعرض في وقت واحد عبر فضائيتي "النهار" و"القاهرة والناس"، أنها لا تشغلها إمكانيات الرجل المادية، "الرجولة هي سلاح الرجل، لازم الراجل يكون بيعرف يتعامل مع الست إزاي وإزاي يكبرها".

وتابعت ضاحكة: "قطيعة على الرجالة اللي اتعاملت معاهم قبل كده"، مشيرة إلى أنها لم تشعر بالندم قط في أي علاقة فشلت بها.

واستطردت أنها لا تحب أن يكون الرجل وسيمًا للغاية: "مش بحب نوعية توم كروز دي".

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