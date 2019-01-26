حضري الطعمية في منزلك على طريقة المطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري الطعمية اللذيذه في المنزل بأسهل الخطوات على طريقة، موقع " كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: نصف كيلو فول منزوع القشر ومنقوع يوم كامل. نصف حزمة بقدونس ربع حزمة شبنت بصله صغيره فصين ثوم بهارات مشكله وملح حسب الرغبه بكاربونات الصوديوم يعني صوده ملعقه كوب ممسوحه ملعقتين سمسم حسب الرغبه طريقة التحضير: نضع المكونات في الخلاط. نضيف الملح والبهارات والسمسم، وحركيه جيدًا. وتقلى بزيت غزير ومحمي مسبقا، وتقدم.

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