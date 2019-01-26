محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:
يشكل طول القامة أمرًا أساسيًا لدى الكثير عند اختيار شريك الحياة، خاصة عند الفتيات، اللاتي يرفضن الزواج أو الارتباط بشخص أقصر منهن قامة.
ولكن فيما يبدو أن الأمر ليس كذلك عند بعض المشاهير والنجوم الذين يُسلّط الضوء عليهم في كافة الأمور الحياتية، خاصة لو كان أمرًا متعلقًا بالشكل، إذ هناك عدد من ثنائيات المشاهير لفتوا الانتباه بسبب فارق طول القامة، خاصة إن كانت الزوجة هي التي تفوق الزوج طولًا، وفق ما نشره موقع "nexter"، ويمكن مشاهدتهم خلال الصفحات التالية:
كانت هذه تفاصيل خبر الزوجة تفوقت على زوجها في طول القامة.. أبرز ثنائيات المشاهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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