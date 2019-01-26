أفضل 5 مجالات لكسب المال في عام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعاني الكثير من الأشخاص من إيجاد طرق لتحسين دخلهم وكسب المزيد من المال، بسبب جهلهم بالمواد والسلع التي يمكن أن تحقق لهم الربح والنماء المالي.

وقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قائمة بالمجالات التجارية والسلع التي يمكن أن تدر أرباحاً كثيرة على من يرغب بالتجارة هذا العام، على النحو التالي:

1-الأطعمة النباتية

تضع الكثير من الشركات الأطعمة النباتية على رأس أولوياتها هذا العام، وذلك بسبب رغبة الكثيرين في اتباع أنظمة غذائية خالية من اللحوم، لذا إن كنت ترغب بتأسيس تجارة صغيرة هذا العام، فلتكن الأغذية النباتية هي سلعتك الأولى.

2-المواد البديلة للبلاستيك

بسبب الاهتمام المتزايد حول العالم بمحاربة استخدام البلاستيك الذي يعد أحد أهم أسباب التلوث، فإن تطوير بدائل لإعادة تدويره واستخدامه أكثر من مرة سيكون عملاً رابحاً في عام 2019.

3-مستحضرات التجميل

تعتبر مستحضرات التجميل والمكياج من أكثر المواد الرائجة التي يمكن أن تدر أرباحاً كبيرة على المستثمرين، وذلك للإقبال الشديد الذي يتزايد مع مرور الوقت عليها من قبل النساء.

4-النباتات المنزلية

إذا كنت تبحث عن فكرة لمشروع تجاري أو حرفي، يمكنك استثمار أموالك في إنتاج وبيع النباتات المنزلية وملحقاتها من أواني وزهور.

5-الاستشارات عبر الإنترنت

باتت الاستشارات والدورات التدريبية متاحة بشكل كبير بفضل توفر خدمة الإنترنت على نطاق واسع، لذا فإن هنالك فرصة كبيرة لرواد الأعمال للإفادة من الإنترنت بإقامة دورات تدريبية مدفوعة في شتى المجالات وتقديم استشارات مأجورة من خلال برامج التواصل والدردشات المباشرة.