كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 12:59 صباحاً - الإمارات تعلم استضافتها للمؤتمر التحضيري لقمة المناخ 2019

أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة للمناخ بالعاصمة أبوظبي، في يونيو المقبل.

وجاء ذلك، خلال اجتماع غوتيريس مع وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد بن عبد الله القرقاوي، ووزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة للذكاء الإصطناعي عمر بن سلطان العلماء، ضمن فعاليات منتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

ويهدف الاجتماع التحضيري لقمة المناخ في أبوظبي، إلى إعداد جدول أعمال وتوصيات ومشاريع قرارات لطرحها واعتمادها خلال قمة المناخ، التي ستعقدها الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وسيشهد الاجتماع مشاركة دولية هي الأعلى مستوى من حيث التمثيل الرسمي للدول والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، منذ اتفاق باريس عام 2015.

وأشاد غوتيريس بدعم الإمارات الدائم للأمم المتحدة وللجهود الدولية لإحداث تغيير إيجابي في مناخ الكوكب.