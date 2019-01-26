كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 12:59 صباحاً - ريم البارودي بتقلب المواجع: بحمد ربنا اني مخلفتش من أحمد سعد

قالت الفنانة ريم البارودى، لم تعش أي قصة حب خلال مسيرة حياتها، متابعة: «الحب مش حب بين رجل ومرأة فقط ممكن يكون بين الأهل والأصدقاء»، مشيرة إلى أنها من الشخصيات التي لاتحب أن تستشعر الندم.

ونفت خلال حوارها ببرنامج «قطعوا الرجالة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، زواجها عرفيا من الفنان أحمد سعد، مؤكدة أنه كان زواجا رسميا وبعد مرور سنة على طلاقة من زوجته الأولى.

واوضحت أن سبب انتشار شائعة زواجها من سعد عرفيا يرجع إلى الخلل الواضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن الحياة الشخصية بينهم أكدت الفنانة أنها كانت تفتقد إلى بعض الأمور، مستطردة: «عمرى ماحسيت بطعم الخطوبة ولا الحب والصداقة معاه، لأن هو عنده ظروف ملخبطاله دماغه».

وأضافت، أنه كانت هناك رغبة ملحة من زوجها أحمد سعد في إنجاب طفل منها إلا أنها رفضت ذلك، متابعة: «كان نفسه يكون عنده أولاد منى، وبحمد ربنا أنى مخلفتش منه، لأنه مخافش عليا أنا شخصيًا ومعتقش هيخاف على أطفاله».

وأشارت إلى أنها ذات شخصية قوية في تعاملها مع من حولها، معلقة: «مبخافش غير من ربنا بس خايفة أقابل ربنا وانا مش عاملة كل واجباتي».