كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 12:59 صباحاً - بالفيديو.. إعصار مانشستر يونايتد يقهر أرسنال في كأس إنجلترا

مانشستر يونايتد

بلغ مانشستر يونايتد ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على مضيفه آرسنال (3-1)، اليوم الجمعة، على ملعب "الإمارات"، في الدور الرابع للبطولة.

وأحرز أهداف مانشستر يونايتد كل من أليكسيس سانشيز (31) وجيسي لينجارد (33) وأنتوني مارسيال (82)، فيما سجل بيير إيميريك أوباميانج (43) هدف أرسنال الوحيد.

وهو الفوز الثامن على التوالي في جميع المسابقات لمانشستر يونايتد، منذ أن استلم النرويجي أولي جونار سولسكاير تدريب الفريق خلفا للمدرب البرتغالي المقال جوزيه مورينيو.

وأجرى سولسكاير 5 تعديلات على تشكيلة يونايتد الأساسية التي هزمت برايتون 2-1 مطلع الأسبوع الحالي في الدوري، فدخل كل من روميلو لوكاكو وألكسيس سانشيز ولوك شو وإريك بايلي وسيرجيو روميرو، مكان ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال وديوجو دالوت وفيل جونز ودافيد دي خيا.

أما تشكيلة أرسنال، فقد أجرى عليها المدرب الإسباني أوناي إيمري 3 تعديلات، فشارك الحارس التشيكي بيتر تشيك بدلا من بيرند لينو، وحل أينسلي مايتلاند-نايلز مكان المصاب هكتور بيليرين، وعاد النيجيري أليكس أيوبي على حساب ماتيو جوندوزي.

ورغم سرعة نقل الكرة من كلا الفريقين، لم تكن هناك فرص خطيرة في ربع الساعة الأول، وكان دفاع أرسنال مستقرا حتى أصيب اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس بعد سقوط خاطئ على كاحله، ليدخل مكانه الألماني شكودران موستافي، في الدقيقة 21، ومن هنا تغير الحال بالنسبة للخط الخلفي الخاص بالفريق اللندني.

في الدقيقة 31، مرر لوكاكو كرة بينية إلى الخالي من الرقابة سانشيز الذي راوغ حارس مرمى فريقه السابق قبل أن يضع الكرة في الشباك معلنا تقدمه يونايتد بهدف نظيف، ثم عزز الفريق الضيف تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 33، عندما كسر لوكاكو مصيدة التسلل قبل أن يمرر كرة إلى جيسي لينجارد الذي استقبلها بيساره قبل أن يسددها بيمينه في المرمى.

ورفض أرسنال إلا أن بقلص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، وحدث ذلك في الدقيقة 43، عندما مر أرون رامزي من أمام الجميع قبل أن يمرر كرة أمام المرمى تخطت الجميع ووصلت إلى الجابوني أوباميانج الذي تابعها بسهولة في المرمى.

وأنقذ الحارس روميرو كرة رأسية لرامزي مع بداية الشوط الثاني إثر عرضية من مايتلاند نايلز، وتوقف اللعب لفترة من الوقت بعد إصابة قائد أرسنال لوران كوسيلني في وجهه بعد ركلة بطريق من الخطأ من لوكاكو، فدخل مكانه لاعب الوسط الفرنسي جوندوزي، فيما شارك مسعود أوزيل مكان غير الموفق أيوبي.

وأنعش مانشستر يونايتد هجومه بإخراج لوكاكو وسانشيز وإشراك راشفورد ومارسيال، وسدد لاعب وسط أرسنال جرانيت تشاكا كرة قوية علت المرمى في الدقيقة 74، وخطف بوجبا الكرة من منتصف الملعب وجرى بها نحو الأمام قبل أن يسدد كرة تصدى لها تشيك لتصل إلى مارسيال الذي تابعها نحو القائم القريب في الشباك بالدقيقة 82، ثم احتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع دون أن يتغير الحال.