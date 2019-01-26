كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 12:59 صباحاً - محافظ أسيوط عامل فيه " عبده موته " - طلع مسدسه وضرب طلقتين احتفال
في واقعة غير مسبوقة، أطلق محافظ أسيوط بصعيد مصر اللواء جمال نور الدين، وهو ضابط شرطة سابق أعيرة نارية من مسدسه الخاص احتفالا بأعياد الشرطة أثناء حضوره احتفالات ذكرى 25 يناير.
وقام المحافظ المصري بتوزيع باقات من الورد على رجال القوات المسلحة والشرطة بالمحافظة.
وتسبب إطلاق الأعيرة النارية بردود أفعال متباينة بين مستهجن للواقعة خاصة أن هناك ضوابط لإطلاق النار من الأسلحة المرخصة، وهي الدفاع عن النفس أو لنجدة شخص يتعرض لاعتداء أو التهديدات الجدية بالاعتداء على الممتلكات، وآخر يراها نوعا من التعبير عن الفرحة بالأعياد وعودة الأمن لمصر بشكل عام ولمحافظات الصعيد على وجه الخصوص.
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