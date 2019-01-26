كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 12:59 صباحاً - بالفيديو.. تعادل مُثير بين هيرتا برلين وشالكه في البوندسليجا

هيرتا برلين وشالكه

خيم التعادل 2/2، على المباراة التي جمعت هيرتا برلين مع ضيفه شالكه، اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل هدفي شالكه يفجن كونوبليانكا ومارك أليكسندر أوث في الدقيقتين 17 و44، فيما أحرز هدفي هيرتا برلين ماركو جروجيتش ووداد إيبيشيفيتش في الدقيقتين 39، والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، كما رفع شالكه رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن هذا التعادل هو السابع لهيرتا برلين في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 7 مباريات والخسارة في 5.

فيما يعد هذا التعادل، هو الرابع لشالكه في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 6 مباريات والخسارة في 9.