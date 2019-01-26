كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 12:59 صباحاً - التعادل يحسم مواجهة بريدا وأدو دين هاج في الدوري الهولندي

الدوري الهولندي

خيم التعادل 1ـ1 على المباراة التي جمعت بريدا بضيفه أدو دين هاج، اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشر من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وتقدم أدو دين هاج، بهدف سجله ميلفين لورينزين في الدقيقة 21، وتعادل جيرفين كاسترين لبريدا في الدقيقة 50.

ورفع أدو دين هاج رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر، كما رفع بريدا رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر.