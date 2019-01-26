كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 12:59 صباحاً - بالفيديو.. إرضروم يفرض التعادل على بشكتاش بالدوري التركي

بشكتاش

خيم التعادل (1-1)، على المباراة التي جمعت بشكتاش بضيفه إرضروم، اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة عشر من الدوري التركي.

وتقدم إرضروم بهدف سجله دوروكان توكوز، لاعب بشكتاش، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف التعادل لبشكتاش في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة طرد ريكاردو كواريزما لاعب بشكتاش في الدقيقة 87.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، كما رفع إرضروم رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر.