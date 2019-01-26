كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 12:59 صباحاً - رسمياً - هنري يرحل عن تدريب موناكو وعودة جارديم

ليوناردو جارديم

أعلن نادي موناكو الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم لقيادة الفريق، عقب ما يقرب من ثلاثة أشهر فقط من إقالته، وتعيين الفرنسي تييري هنري بديلًا له.

وكان موناكو قد أعلن أمس الخميس عن إقالة هنري، بعد استمرار تراجع نتائج الفريق، حيث حقق المدير الفني الفرنسي الشاب أربعة انتصارات فقط خلال 20 مباراة تولى خلالها القيادة الفنية لفريق موناكو.

وذكر البيان الرسمي لنادي الإمارة الفرنسية أن التعاقد تم مع جارديم وجهازه المعاون لقيادة الفريق لموسمين ونصف الموسم، وأضاف موناكو أن جارديم سيتولى مهامه رسميًا يوم الأحد المقبل.

وقاد جارديم فريق موناكو بين عامي 2014 و2018، وتوج مع الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي بموسم 2016/2017، قبل إقالته في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، بسبب تراجع نتائج الفريق.