رانيا يوسف تعلن عن الفائز بمقابلتها على إنستجرام: "يوم تصوير"

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن الفائز بمقابلته، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "الفائز بمسابقة يوم تصوير بعد وصولنا لمليون متابع محمد رفاعي".

يأتي ذلك بعدما نشرت "يوسف" إجاباتها على تساؤلات الجمهور لها، عبر خاصية "أستوري"، على "إنستجرام"، والتي كانت أبرز إجابتها "هعمل مقابلات مع الفانز قريب".

وكانت الفنانة نشرت منذ أيام صورة لها بفستان أبيض "ماكسي" مكشوف الظهر، مع شعر مموج، مصحوبة بتعليق: "مستنية كل أسئلتكم على هاشتاج #askrania"، متابعة: "هجاوب عليها كلها خلال أيام".

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