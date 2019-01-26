"الطفولة والأمومة" يتقدم ببلاغ للنائب العام لحماية "طفل البلكونة"

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، ببلاغ للنائب العام، في واقعة جرى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي "لفيديو مصور لسيدة تدفع طفلا من شباك إحدى الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة"، بمنطقة حدائق أكتوبر، بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن خطة نجدة الطفل (16000) سجل البلاغ رقم (150046) بتاريخ 25 يناير 2019، نقلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح الفيديو أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى "بلكونة" لفتح باب الشقة المغلقة نظرا لأن السيدة فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ واستغاثة الطفل "بأنه لا يستطيع وسيقع" وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.

وأشارت "العشماوي"، إلى أنه حرصًا على مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها وتعريضه للخطر، ووفقا لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فقد جرى إبلاغ مكتب النائب العام، لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.

وأكدت "العشماوي" أن المجلس يتابع على مدار 24 ساعة، ويرصد أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ليتدخل على الفور لحماية أي طفل معرض للخطر.

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