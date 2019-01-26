بالفيديو| "بيحبها ولا".. 3 ثوانِ بين عمرو دياب ودينا الشربيني تثير الجدل حول علاقتهما

لازال ظهور الفنان عمرو دياب، ودينا الشربيني، يثيرا الجدل حولهما، بكل ظهور يجمعهما، سواء بحفلاته، أو بالسهرات ، أو ظهورهما سويًا في عِدة مُناسبات مختلفة.

وكان الثنائي لاحقتهما شائعة الزواج منذ أكثر من عامين، وسط إنكارهما للأمر في البداية، على الرغم من تكرار ظهورهما العلني في العديد من الفعاليات الفنية.

حتى أكد "الهضبة" الأمر، عقب ظهور الشربيني معه، في إحدى حفلاته، وهو يغني لها "برج الحوت" أمام الجماهير، الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل، مشيدين بفعله معها، وإنه لم يخفي حبهما.

الأمر الذي جعل علاقتهما محط أنظار الجميع، خاصة متابعينهما، اللذين باتوا يركزون كل تصرفاتهم، حتى وإن لم تتعد ثوانِ معدودة.

واليوم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد الفنان عمرو دياب، بصحبة دينا الشربيني، ومجموعة من أصدقائهما خلال حضورهما عيد ميلاد بدبي، وهما يرقُصان على أغنيته "بحبك أنا".

وظهر "الهضبة" بإطلالة كاجوال، بينما تألقت دينا بفستان قصير متعدد الألوان ودون أكتاف، وهي تحاول إمساك يديه خلال الرقص، ليتجاهلها تمامًا، ويبدأ بالتصفيق.

"حتى عاد الجماهير يتسائل باستنكار، عن سبب ترك "دياب" يد الأخيرة في تلك اللحظات!؟"

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