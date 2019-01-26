بالصور| حقيقة حمل دينا الشربيني.. جمهور السوشيال ميديا يثير الجدل مجددا

تساءل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن سر ظهور دينا الشربيني منتفخة البطن، ويحتضنها عمرو دياب، خلال حضورهما عيد ميلاد بدبي.

ففي إحدى الصور، ظهر الهضبة بإطلالة كاجوال محتضنًا "دينا" المطلة بفستان قصير متعدد الألوان ودون أكتاف، ويضع يديه حول بطنها، حتى تفاعل نشطاء موقع التواصل مع الصورة، فعلق أحدهم قائلًا، "ده النونو بينه على وصول"، و"أنتي شكلك حامل"، و"هنقولك مبروك يا بابا قريب"، و"يا جماعة الصورة عادية مفيش حاجة".

يذكر أن الثنائي لاحقتهما شائعة الزواج منذ أكثر من عامين، وسط إنكارهما للأمر في البداية، على الرغم من تكرار ظهورهما العلني في العديد من الفعاليات الفنية.

وسبق وتساءل الجمهور منذ شهرين عن سر البطن المنتفخة لدينا الشربيني، في تعليقات على صورة لها من دبي، ظهرت خلالها مرتدية فستانا أحمر مفتوح، له فتحة ساق طويلة، ودون أكمام، مع تسريحة شعر ويفي قصيرة ونظارة شمسية، كما ظهرت وهي تضع يدها على بطنها التي ظهرت "منتفخة"، خلال الصورة.

وتفاعل مع الشربيني العديد من المتابعين، والذين زعموا أنها "حامل"، فكانت التعليقات، "حاسة إنك حامل، حساها حامل مش معقول دا كرش، وتقومي بالسلامة يا حوت، إنتي حامل".

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