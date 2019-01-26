بالفيديو| فستان أسود مكشوف.. أحدث إطلالات هيفاء وهبي في باريس

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أصبحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا عقب تألقها بعروض أزياء أسبوع الموضة بباريس.
وتألقت هيفاء أمس، خلال عرض أزياء Nabil Younes، بفستان أسود طويل، له فتحة ساق، مكشوف وبدون أكمام، مُطعم بالريش عند منطقة الصدر، بتوقيع Yanina Couture.
كما ارتدت معه معطفا أبيض متوسط الطول، من الفرو الناعم، ومكياج سموكي هادئ.
وكانت هيفاء، نشرت مجموعة صور لها بإطلالات مختلفة، عبر خاصية "أستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال حضورها عروض الأزياء.
وتألقت الفنانة اللبنانية في أول ظهور لها بفستان مخملي قاتم اللون، والذي تميز بأنه ذو أكمام طويلة وغير منقوش، والآخر فسفوري اللون، ما يجعله يضيء في الظلام.
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