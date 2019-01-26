"ملثمون" يطاردونها وشخص يحاول اقتحام منزلها.. مواقف منة فضالي مع المتطفلين

حالة من الجدل تثيرها الفنانة الشابة منة فضالي، من فترة لأخرى، من خلال كشفها لمواقفها المثيرة التي تتعرض لها من قبل مجهولين أو أشخاص كانت على صلة بهم، لتطلب الاستغاثة من متابعيها أو طلب للنصيحة.

ربما كان آخر هذه المواقف، ما نشرته الفنانة الشابة، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، من طلبها للاستغاثة من مطاردة شخص غريب لها عند منزلها.

وكتبت "منة" عبر صفحتها قائلة: "دلوقتي في حد جالي البيت اتهجم علينا والبواب طرده وأنا معرفهوش، وبيجي كل يوم وشكل حد مسلطه عليا، حد يقولي أعمل إيه، ومش عارفة مين ده، شكله غريب ومستنيني تحت البيت، ممكن حد يساعدني".

وبالفعل، جاء إليها عدد من تعليقات متابعيها: "اتصلي بالنجدة" "اطلبي النجدة على طول.. أو لو عندك ضابط صديقك في القسم اللي جانبك"، ولم تمض سوى ساعات قليلة على منشور "فضالي" حتى حذفته من صفحتها على "فيسبوك".

وقبل هذا المنشور الذي طلبت فيه "فضالي" الاستغاثة بسبب مطاردة أحد الأشخاص إليها، كانت تحدثت قبل ذلك عن تعرضها للاعتداء من قبل أشخاص ملثمين تعدوا عليها أثناء استقلالها سيارتها الحديثة.

وأثناء استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، ذكرت الفنانة الشابة تفاصيل الواقعة الصعبة التي عاشتها على أيدي ملثمين.

وروت "فضالي" أنها كانت في أحد المولات التجارية الشهيرة وعقب انتهائها من شراء احتياجاتها، استقلت سيارتها لتفاجأ بهجوم أشخاص ملثمين عليها، تعدوا عليها لسرقة سيارتها "دخلوا عربيتي وتعرضت للضرب والبهدلة.. سرقوا مني عربيتي وبوست أيديهم عشان يسبوني أنزل".

وزعمت "فضالي" بأنه ربما يكون خطيبها السابق، وهو ضابط شرطة، هو من وراء هذه الحادثة، حيث هدد والدتها في وقت سابق، إذا لم توافق على خطبتهما سوف يشوه وجهها بإلقاء ماء نار عليها.

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