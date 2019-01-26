الامارات | «السيراميد».. مفتاح جمال بشرتك‬

شكرا لقرائتكم خبر عن «السيراميد».. مفتاح جمال بشرتك‬ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مادة السيراميد تحمي البشرة من الأمراض الجلدية وتمنحها مظهراً يشعّ شباباً. د.ب.أ

تعد مادة السيراميد (Ceramide)‬ مفتاح الصحة والجمال للبشرة؛ حيث إنها تحمي البشرة من الأمراض‬ الجلدية من ناحية، وتمنحها مظهراً يشع شباباً وحيوية من ناحية أخرى. ‬

‫‬وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر، أن مادة السيراميد تعمل على‬ تقوية حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، ومن ثم فهي تحمي البشرة من‬ المؤثرات الخارجية كالمواد الضارة والبرودة الشديدة وهواء المدفأة الجاف‬ والبكتيريا والفيروسات والفطريات. ‬

‫‬وأضافت أن مادة السيراميد تحمي البشرة من الإصابة بالأمراض الجلدية‬ مثل التهاب الجلد العصبي والصدفية. ‬

وتعمل مادة السيراميد على ترطيب البشرة، ومن ثم فهي تعد سلاحاً فعالا‬ً لمحاربة الجفاف والخشونة والتشقق. كما تعمل مادة السيراميد على تهدئة‬ البشرة المجهدة والمتهيجة، فضلاً عن أنها تمنح البشرة ملمساً ناعماً‬ كالحرير، ومظهراً متوهجاً يشع نضارة وإشراقاً. وبفضل قدرتها على محاربة‬ التجاعيد، تُعيد مادة السيراميد للبشرة شبابها وحيويتها.‬

‫‬ولتحقيق النتائج المرجوة تنصح فيشر المرأة صاحبة البشرة الجافة‬ والمتهيجة باستعمال مستحضرات العناية المحتوية على السيراميد بعد الدش‬ّ الساخن مباشرة، إذ تكون المسام مفتوحة بفعل بخار الماء، ومن ثم تمتص‬ البشرة المادة على نحو مثالي.‬