شكرا لقرائتكم خبر عن «السيراميد».. مفتاح جمال بشرتك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مادة السيراميد تحمي البشرة من الأمراض الجلدية وتمنحها مظهراً يشعّ شباباً. د.ب.أ
تعد مادة السيراميد (Ceramide) مفتاح الصحة والجمال للبشرة؛ حيث إنها تحمي البشرة من الأمراض الجلدية من ناحية، وتمنحها مظهراً يشع شباباً وحيوية من ناحية أخرى.
وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر، أن مادة السيراميد تعمل على تقوية حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، ومن ثم فهي تحمي البشرة من المؤثرات الخارجية كالمواد الضارة والبرودة الشديدة وهواء المدفأة الجاف والبكتيريا والفيروسات والفطريات.
وأضافت أن مادة السيراميد تحمي البشرة من الإصابة بالأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد العصبي والصدفية.
وتعمل مادة السيراميد على ترطيب البشرة، ومن ثم فهي تعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الجفاف والخشونة والتشقق. كما تعمل مادة السيراميد على تهدئة البشرة المجهدة والمتهيجة، فضلاً عن أنها تمنح البشرة ملمساً ناعماً كالحرير، ومظهراً متوهجاً يشع نضارة وإشراقاً. وبفضل قدرتها على محاربة التجاعيد، تُعيد مادة السيراميد للبشرة شبابها وحيويتها.
ولتحقيق النتائج المرجوة تنصح فيشر المرأة صاحبة البشرة الجافة والمتهيجة باستعمال مستحضرات العناية المحتوية على السيراميد بعد الدشّ الساخن مباشرة، إذ تكون المسام مفتوحة بفعل بخار الماء، ومن ثم تمتص البشرة المادة على نحو مثالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «السيراميد».. مفتاح جمال بشرتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.