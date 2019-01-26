الامارات | 1.2 مليون دولار.. ثمن فساتين كاترين دونوف

شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليون دولار.. ثمن فساتين كاترين دونوف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع فستان مطرّز ارتدته الممثلة الفرنسية كاترين دونوف عندما قابلت المخرج ألفريد هيتشكوك للمرة الأولى عام 1969، ضمن عشرات الفساتين الأنيقة التي طرحت في مزاد أول من أمس.

وباعت الممثلة قرابة 130 فستاناً فريداً ابتكرها المصمم الراحل إيف سان لوران لدونوف التي كانت صديقة مقربة له، في مزاد بدار كريستيز. وشملت هذه المجموعة فستاناً ذهبي اللون ارتدته دونوف في إحدى حفلات الأوسكار.

وجمع المزاد 900 ألف و625 يورو (1.2 مليون دولار) وفقاً لدار كريستيز للمزادات. وقررت دونوف، وهي من محبي الموضة، وكثيراً ما تشاهد في عروض الأزياء في باريس، بيع الفساتين بعد أن باعت النجمة منزلاً في نورماندي بشمال فرنسا كانت تخزنها فيه لعقود. ولم تعلن دونوف (75 عاماً) الغرض الذي ستستخدم فيه حصيلة البيع.