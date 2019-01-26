الامارات | خالد عبدالرحمن.. «وجه السعد» في «فرسان القصيد»

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالرحمن.. «وجه السعد» في «فرسان القصيد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبدالرحمن غنّى خلال الحلقة مجموعة من أغنياته وسط تفاعل جماهيري. من المصدر

حلّ الفنان السعودي خالد عبدالرحمن ضيفاً على الحلقة الثانية من العروض المباشرة لبرنامج «فرسان القصيد جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي»، من تقديم نادي الإبل على «إم بي سي 1»، التي يتبارى فيها 10 متسابقين. وقدم عبدالرحمن خلال الحلقة، أول من أمس، مجموعة من أغنياته وسط تفاعل جماهيري كبير، عند أدائه أغنيات «تذكار»، و«وجه السعد»، و«لو بكيت». وانطلقت الحلقة بلوحات مسرحية مع الشعراء والفرقة الشعبيّة، وتضمنت تقريراً مصوراً عن أفضل اللحظات التي حملتها تحديات الأسبوع الماضي، بعدها أعطت لجنة التحكيم نصائحها للمشتركين. وشهدت الحلقة شرحاً عن آلية الحلقات المباشرة والجوائز التي ستقدم للفائزين عن الفئات الشعرية الأربع، وعن آلية مشاركة الجمهور في كتابة «قصيدة وطن» التي أطلقها «فرسان القصيد» عبر التطبيق الخاص به.

تبارى في الحلقة المباشرة الثانية 10 مشتركين ضمن فئات الشعر الأربع: الشعر النبطي، المحاورة، الشيلات، والشعر الشعبي العربي. وبحسب قوانين البرنامج سيجتاز خمسة منهم فقط الاختبار بنجاح إلى المرحلة المقبلة، عبر اختيار لجنة التحكيم المؤلّفة من ناصر القحطاني، ومحمد السناني، وتركي الغنامي بنسبة 70%، وتصويت الجمهور بنسبة 30%.