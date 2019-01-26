الامارات | القرية العالمية تطرح «أساور سعادة إضافية»

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تطرح «أساور سعادة إضافية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي، أن الوجهة تحرص دائماً على دراسة جميع الآراء والمقترحات التي تستقبلها من ضيوفها بما يعزز من تجربتهم، ويزيد من سعادتهم أثناء زيارتهم، مضيفاً «لاحظنا حرص العديد من الضيوف على الاستمتاع بتجربة جميع الجولات التي تستضيفها منطقة كرنفال، إضافةً إلى إعادة تجربة مختلف الجولات الشيقة أكثر من مرة، نظراً لاستمتاعهم بالتجارب التي تقدمها من سرعة وتحدّي للجاذبية».

وأطلقت القرية العالمية، أمس، عرضاً يتيح لضيوفها الاستمتاع بكل الجولات الترفيهية التي تستضيفها «كرنفال» لعدد غير محدود من المرّات في كل يوم، وتطرح أساور كرنفال من اليوم وحتى الأربعاء المقبل.

وقال أنوهي إن «منطقة الألعاب (كرنفال) تشهد إقبالاً كبيراً من ضيوفنا لما توفره من تجربة ترفيهية شيّقة لجميع أفراد العائلة وسط أجواء من الفرح والسعادة من خلال الجولات الترفيهية وألعاب مهارة وألعاب الفيديو المميزة، ومجموعة من المنافذ التفاعلية الفريدة»، مشيراً إلى أن عرض أساور «كرنفال» الأول من نوعه في القرية العالمية يأتي تلبيةً لمقترحات الضيوف، ويتيح لهم فرصة الاستمتاع بتجربة غير محدّدة المرات لجميع الجولات الترفيهية في (كرنفال) التي تضم الجولات العائلية وجولات الأطفال وجولات السرعة وتحدّي الجاذبية، بهدف نشر السعادة بينهم ورسم الابتسامة على وجوههم.

وحرصت القرية العالمية من خلال هذا العرض على تلبية طلبات الضيوف لتقديم تجربة ترفيهية مملوءة بالتشويق لهم، بحيث تنال منطقة الألعاب (كرنفال) شعبية كبيرة بين روّادها من مختلف الأعمار، وتقدّم لهم تجارب ترفيهية شيّقة وحصرية تضم أكثر من 30 جولة ترفيهية، وأكثر من 30 لعبة مهارة، وأكثر من 100 لعبة فيديو، إضافةً إلى مجموعة من المنافذ الترفيهية التفاعلية.

وتضم منطقة الألعاب (كرنفال) هذا الموسم عجلة العالم الجديدة كليّاً التي يصل ارتفاعها إلى 60 متراً تمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بأجمل المناظر للقرية العالمية ودبي لاند. كما أضيفت ست جولات جديدة هذا الموسم تضم جولة «هونولو لووب» التي ترتفع إلى 65 متراً و«أثيناس سلينج شوت» اللتين تحظيان بشعبية كبيرة بين الضيوف، لما تقدمانه من تجارب تتحدّى الجاذبية.

سيرك

تشهد خيمة السيرك في منطقة الألعاب (كرنفال) بالقرية العالمية إقبالاً من الزوار الذين يحرصون على حضور عرض «سيركس سيركس» الجديد هذا الموسم، والذي يقدّم خلاله أكثر من 20 من محترفي السيرك العالميين عروض السيرك الكلاسيكية في جو من السعادة والتشويق.

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أيام يتيحها العرض الذي طرحته القرية العالمية.