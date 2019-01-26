منها منع التساقط.. تعرف على فوائد استخدام القرنفل للشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يُعد زيت القرنفل من الزيوت الهامة، التي تمتلك فوائد عديدة للشعر، على الرغم من ذلك يجب الانتباه إلى ضرورة استخدام زيت القرنفل بكمياتٍ محددة وحذرٍ شديد.



وهذه هي أبرز فوائد زيت القرنفل للشعر، وفق ما نشره موقع "Dailymedical".

- يعتبر مضاداً قوياً للأكسدة، بالإضافة إلى خواصه المطهرة، والتي تعالج الجلد وفروة الرأس.

- يقوي زيت القرنفل الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على زيادة نمو الشعر.

- يساعد على تطويل الشعر من دون عناء، وبشكل طبيعي وسريع.

- يساهم القرنفل في تقوية بصيلات الشعر وجذوره، ما يجنبه مشاكل التساقط والتقصف.