كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - النرويج تقهر الألمان وتواجه الدنمارك في نهائي مونديال اليد
مونديال اليد
تغلب المنتخب النرويجي على نظيره الألماني وسط جماهير الأخير، في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد، ليواجه نظيره الدنماركي في نهائي البطولة.
وأنهى المنتخب النرويجي المواجهة لصالحه بنتيجة، ليقصي أحد مستضيفي البطولة، بينما يواجه المستضيف الآخر في المواجهة النهائية، حيث تتقاسم ألمانيا والدنمارك التنظيم.
والتقى منتخبا الدنمارك والنرويج في المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة، وفاز الأول بنتيجة 30-26 ليتصدر المجموعة، قبل أن تجمعهما مجددًا المواجهة النهائية.
وتحتضن صالة جيسكي بانك بوكسن في مدينة هيرنينج الدنماركية نهائي بطولة العالم، في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل.
وعلى جانب آخر يخوض المنتخب المصري في السادسة والنصف مساء غد السبت مع نظيره الإسباني، في مواجهة تحديد صاحبي المركزين السابع والثامن.
كانت هذه تفاصيل خبر النرويج تقهر الألمان وتواجه الدنمارك في نهائي مونديال اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.