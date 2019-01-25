كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - النرويج تقهر الألمان وتواجه الدنمارك في نهائي مونديال اليد

مونديال اليد

تغلب المنتخب النرويجي على نظيره الألماني وسط جماهير الأخير، في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد، ليواجه نظيره الدنماركي في نهائي البطولة.

وأنهى المنتخب النرويجي المواجهة لصالحه بنتيجة، ليقصي أحد مستضيفي البطولة، بينما يواجه المستضيف الآخر في المواجهة النهائية، حيث تتقاسم ألمانيا والدنمارك التنظيم.

والتقى منتخبا الدنمارك والنرويج في المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة، وفاز الأول بنتيجة 30-26 ليتصدر المجموعة، قبل أن تجمعهما مجددًا المواجهة النهائية.

وتحتضن صالة جيسكي بانك بوكسن في مدينة هيرنينج الدنماركية نهائي بطولة العالم، في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل.

وعلى جانب آخر يخوض المنتخب المصري في السادسة والنصف مساء غد السبت مع نظيره الإسباني، في مواجهة تحديد صاحبي المركزين السابع والثامن.