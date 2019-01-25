كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - فناربخشة التركي يتعاقد مع النيجيري "فيكتور موسيس"

فيكتور موسيس

أعلن نادي تشيلسي، اليوم الجمعة، رحيل اللاعب "فيكتور موسيس" إلى صفوف فريق فناربخشة التركي.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا للإعلان عن انتقال اللاعب النيجيري إلى فناربخشة وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

"موسيس" انتقل إلى ستامفورد بريدج قادمًا من ويجان في عام 2012.

وانتشرت الكثير من التكهنات حول مستقبل "موسيس" مع البلوز تحت قيادة المدرب "ماوريسيو ساري" حيث ارتبط بخطوة الرحيل في موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

ولم يشارك "موسيس" إلا في ست مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، ولم يلعب منذ شهر أكتوبر الماضي.