كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - لاسارتي مدرب الأهلي يتحدث عن صفقات بيراميدز النارية

مارتن لاسارتي

أجرى المدرب الأوروجوياني "مارتن لاسارتي" المدير الفني للنادي الأهلي المصري حوارًا مع شبكة " elbocon"، تحدث من خلالها عن تعاقد نادي بيراميدز مع البيروفي "كريستيان بينافينتي" ومنافسته على لقب الدوري هذا الموسم.

وتولى "لاسارتي" الإدارة الفنية للأهلي قبل شهر ونصف، خلفًا للمدرب الفرنسي "باتريس كارتيرون" الذي رحل عن الفريق، بعد الخروج من البطولة العربية.

وقال لاسارتي: "بيراميدز والزمالك ينفقان الكثير من الاموال، الاول تعاقد مع كريستيان بينافينتي، وهو لاعب رائع للغاية، وجيد جدًا، وانتقاله لهم كلفهم الكثير من المال".

وأضاف: "في بيراميدز يملكون المال، ويريدون الفوز بكل شيء، لقد أنفقوا ثمانية ملايين يورو مقابل ضم لاعب واحد فقط".

وواصل: "في الأهلي لدينا موقف اقتصادي نسبي، ولكن ليس كبير مثل بيراميدز، أنا مندهش للغاية من القوة الشرائية لهذا النادي، لقد تعاقدوا مع لاعبين رائعين للغاية ويقدمون أداء رائع، وبالإضافة إلى ذلك سيحققون ارباح إذا أرادوا بيع هؤلاء اللاعبين الشباب".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أنّ "بينافينتي" قد انضم لبيراميدز ليكون لديه فرصة في تمثيل منتخب بيرو في ظل استبعاده في الفترة الماضية، أجاب: "لا أظن ذلك، ولأكون صادقًا لا أعرف، يجب طرح هذا السؤال على ريكاردو جاريكا (مدرب منتخب بيرو)".

وعن مواجهة الأهلي وبراميدز في مسابقة كأس مصر ومدى قدرة "بينافينتي" عن ترك بصمة مميزة في المباراة قال: "يوجد الكثير من اللاعبين المصابين في الأهلي، ولا أعلم ما الذي يُمكن أنّ يحدث في تلك المباراة، سنرى ما سيحدث، الوقت لا يزال مبكر جدًا، ولكن كما قلت كريستيان لاعب جيد جدًا".

وعن رأيه في الدوري المصري بشكل عام: "إنها اقوي بطولة في إفريقيا، الكرة هنا سريعة للغاية، ربما هذا الشيء غير متواجد في كرة القدم اللاتينية، هناك الكثير من المباريات تنتظرنا في الدوري والكأس والبطولة الإفريقية".

وأتم: "عادةٍ ما نلعب كل ثلاثة أو أربعة أيام، ولا توجد أعداد جماهيرية كبيرة في الملعب بسب مشكلة حدثت من قبل، ولا يذهب للملاعب سوى قليل من المشجعين بسبب المشاكل الأمنية، ولا أفهم حقًا ما حدث".