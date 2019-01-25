كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - ننشر مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الاّسيوية

كأس الأمم الاّسيوية

تأهل المنتخب الإماراتي إلى نصف نهائي كأس الأمم الأسيوية بعد الفوز على أستراليا بهدف نظيف ضمن مباريات دور الثمانية. منتخب الإمارات سيلاقي نظيره القطري في نصف النهائي بعدما تخطى العنابي نظيره الكوري الجنوبي، صباح اليوم أيضاً. وتأهل أمس منتخب اليابان بفوزه على فيتنام بهدف نظيف، بينما المنتخب الإيراني تخطى نظيره الصيني بثلاثية نظيفة. إليكم مباريات الدور نصف نهائي كأس أمم آسيا بالمواعيد الأثنين 28 يناير .. إيران واليابان، على ملعب هزاع بن زايد في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة. الثلاثاء 29 يناير.. قطر والإمارات، على ملعب محمد بن زايد، في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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