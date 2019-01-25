كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:31 مساءً - كاسيريس يقترب من العودة مجدداً لصفوف يوفنتوس

كاسيريس

أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب الدولي الأورجوياني، مارتين كاسيريس، من الإنضمام للمرة الثالثة إلى يوفنتوس خلال فترة الإنتقلات الشتوية الجرية.

مارتن كاسيريس، لعب ليوفنتوس من قبل موسم 2009/2010، قبل ان يرحل ويعود من جديد في 2012، ويفوز مع ابيانكونيري بأربعة ألقاب دوري إيطالي، ويرحل في 2016.

كاسيريس لعب خلال هذه الفترة مع ساوثهامتون وفيرونا ولاتسيو، ولكن الإصابت منعت اللاعب الأوروجوياني من اللعب بإنتظام وهو في عمر الـ31.

وأكدت شبكة "سكاي سبورت" بأن اللاعب سيذهب مساء اليوم إلى تورينو قادماً من روما، حيث أنه ضمن قائمة نادي لاتسيو، وذلك من أجل إجراء الفحوصات الطبية والانضمام ليوفنتوس من جديد.

وأشارت الشبكة الإيطالية، أن اللاعب سينضم للبيانكونيري مقابل 600 ألف يورو، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

عودة اللاعب الأورجوياني لصفوف البيانكونيري، ظهرت من جديد بعد أن أصبح الدولي المغربي مهدي بن عطية قريباً من الانضمام للدحل القطري.